ألقى ممثلو ادعاء يابانيون القبض على رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن، للمرة الرابعة، اليوم الخميس، بتهمة محاولة التربح بما يعادل 5 ملايين دولار على حساب نيسان وهو ما ربطته تقارير إعلامية بمدفوعات قدمتها نيسان لشركة عمانية.

وتمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول دراماتيكي في السقوط المشين للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، والذي كان ذات يوم محل تقدير كبير. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة.

وقال ممثلو الادعاء في طوكيو، إن غصن تسبب في حدوث خسائر لنيسان بـ5 ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو 2018 بهدف التربح في خرق لواجباته القانونية لنيسان.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو"، أن الخسائر تمثلت في تحويل أموال عبر شركة في عمان لحساب شركة يملكها غصن فعليا. ولم تستشهد الوكالة بأي مصادر.

كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن ممثلي الادعاء ألقوا القبض على غصن للاشتباه به في خيانة الأمانة.

وقال غصن في بيان أرسله المتحدث باسمه والمقيم في الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني: "اعتقالي هذا الصباح شائن وتعسفي".

وأضاف غصن أن "هذا جزء من محاولة أخرى من بعض الأفراد في نيسان لإسكاتي من خلال تضليل ممثلي الادعاء. هل اعتقالكم لي محاولة لكسري؟ لن أنكسر. أنا بريء من التهم التي لا أساس لها ومن الاتهامات الموجهة ضدي".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون باليابان أن أكثر من 12 مسؤولا من مكتب المدعي العام في طوكيو توجهوا إلى مقر إقامة غصن في وقت مبكر اليوم الخميس وطلبوا منه الخضوع للاستجواب. وقالت إن سيارة فان فضية اللون يعتقد أنها تقل غصن غادرت محل إقامته في وقت لاحق.

وفي اللقطات التي بثت للسيارة وهي تغادر مقر الإقامة كانت نوافذها مغطاة بستائر مما جعل من المستحيل رؤية من الذي بداخلها.

وجاء اعتقال غصن بعد يوم من تعهده على فى تغريدة على حيابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأن يعقد مؤتمرا صحفيا في 11 أبريل الجارى "لقول الحقيقة" بشأن المزاعم الموجهة له.

وألقي القبض على غصن في طوكيو للمرة الأولى في نوفمبر الماضى، وهو يواجه اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.