تراجع الطلب الصناعي في ألمانيا خلال فبراير الماضي

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أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس، في ألمانيا تراجع الطلب على القطاع الصناعي في ألمانيا خلال شباط/فبراير الماضي بأسرع وتيرة له منذ حوالي عامين، وذلك على خلاف التوقعات نتيجة انخفاض الطلب الخارجي وتراجع الآمال في انتعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وبحسب البيانات تراجع الطلب على المصانع الألمانية بنسبة 2ر4% شهريا وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، في حين كان المحللون يتوقعون نمو الطلب بنسبة 3ر0% خلال فبراير الماضي.

وجاء تراجع الطلب على المصانع للشهر الثاني على التوالي، كما سجل أكبر تراجع منذ يناير 2017، عندما تراجع الطلب بنسبة 2ر4% شهريا.

في الوقت نفسه، عدل مكتب الإحصاء الاتحادي معدل التراجع خلال يناير الماضي من 6ر2% إلى 1ر2%.

من ناحيتها، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن القطاع الصناعي كله يتجه نحو توخي المزيد من الحذر خلال الشهور المقبلة، وبخاصة نتيجة غياب الطلب على الصادرات الألمانية.

وتراجع الطلب المحلي على المصانع في ألمانيا خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 6ر1% في حين تراجع الطلب الخارجي بنسبة 6%.

وتراجع الطلب من منطقة اليورو بنسبة 9ر2% في حين تراجع الطلب من الدول الأخرى بنسبة 9ر7%.

وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى تراجع الطلب خلال فبراير الماضي بنسبة 4ر8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجعه سنويا بمعدل 6ر3% خلال يناير الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 1ر3% سنويا.

في الوقت نفسه تراجع الطلب الصناعي خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 7ر3% مقارنة بالشهرين السابقين.