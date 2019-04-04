ماي تواصل المحادثات مع حزب العمال بشأن «بريكست»

عقدت رئيسة وزراء بريطانيا محادثات، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، مع حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، حول كيفية تجاوز أزمة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وسط تزايد الغضب بين المتشككين في جدوى أوروبا بين صفوف حزب المحافظين، الذي تتزعمه ماي.

وقال كير ستارمر، وزير شؤون "بريكست" في حكومة الظل العمالية، إن حزبه يريد مناقشة إمكانية إجراء استفتاء "توكيدي" على أي اتفاق نهائي للخروج.

وأضاف ستارمر لدى وصوله للمشاركة في المحادثات: "نناقش الخطة البديلة التي قدمها حزب العمال وقضايا أخرى مثل التصويت التوكيدي."

وتتضمن خطة حزب العمال اتحادًا جمركيًا دائمًا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والاندماج في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. ويدفع العديد من نواب حزب المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي باتجاه خروج "سلس" لبلادهم من التكتل.

ولكن النواب المتشككين في أوروبا ضمن صفوف المحافظين انتقدوا وزير المالية فيليب هاموند بعدما قال أمس الأربعاء إن أي استفتاء على اتفاق "بريكست" سيكون "مقترحا يوثق به تماما".

وقال هاموند لإذاعة "أي تي في" إنه يتوقع أن يصر زعماء الاتحاد الأوروبي على مزيد من التأجيل في قمتهم المهمة الاسبوع المقبل.

وأيد أعضاء مجلس العموم في وقت متأخر أمس اقتراحًا من شأنه أن يجبر رئيسة الوزراء على إصدار تشريع يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما قد يمنح البرلمان مزيدا من السيطرة على عملية الانسحاب من التكتل.

وناقش مجلس اللوردات الاقتراح ويتوقع أن يوافق عليه في وقت متأخر اليوم الخمس.