كوربين: تغير دون المتوقع عقب محادثات بريكست مع ماي

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صرح زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين بأن المحادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول إيجاد مخرج من المأزق الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قد أسفرت عن تغير أقل مما توقعه.

وقال كوربين في بيان: "لم يحدث تغير بالقدر الذي كنت أتوقعه، لكننا سنجري المزيد من المحادثات غدا لاستكشاف مسائل فنية".

وأضاف: "طرحت وجهة نظر حزب العمال، ومفادها أننا نريد التوصل إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وإلى السوق المشتركة وتحقيق المواءمة التنظيمية الفعالة التي تعد بمثابة ضمانة لتبني القواعد الأوروبية كحد أدنى فيما يتعلق بالبيئة وحقوق المستهلكين والعمال".

وتابع كوربين: "طرحت أيضا خيار التصويت العام لمنع الخروج (من الاتحاد الأوروبي) دون اتفاق أو باتفاق سيئ".