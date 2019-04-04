تعليق محادثات نيكاراجوا بعد إخفاق الحكومة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق

تم تعليق المحادثات بين حكومة نيكاراجوا والمعارضة اليوم الخميس، بعد إخفاقهما في التوصل إلى اتفاق لإنهاء موجة العنف السياسي المستمرة منذ عام.

ونقلت صحيفة إل نويفو دياريو، اليوم الخميس، عن ممثل المعارضة كارلوس توينرمان قوله إن جماعة(سيفيك أليانس) "التحالف المدني" الممثلة للمعارضة ستمنح حكومة الرئيس دانييل أورتيجا الوقت للتفكير.

تصريحات توينرمان لوسائل الإعلام جاءت بعد انتهاء مهلة منتصف الليل لإبرام اتفاق.

وتشير تقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص فضلًا عن اعتقال المئات منذ بدء الاحتجاجات في 18 أبريل الماضي ضد الرئيس أورتيجا الذي يتهمه المعارضون بالفساد وبانتهاك حقوق الإنسان.

ثم توسعت الاحتجاجات للمطالبة باستقالة أورتيجا، حيث لقي المئات حتفهم وأصيب الآلاف بينما اتخذت الحكومة إجراءات صارمة واشتبكت مع المتظاهرين.