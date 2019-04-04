وزير فرنسي: تويتر يسمح بنشر إعلانات وزارة الداخلية الفرنسية للتصويت في الانتخابات الأوروبية

وافق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على السماح للإعلانات التي تروج لإقبال الناخبين مثل حملة "نعم أصوت" التي أطلقتها وزارة الداخلية الفرنسية.

وقال "سيدريك او" وزير الشئون الرقمية الفرنسي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الخميس، إن موقع "تويتر" الذي قرر حظر حملة وزارة الداخلية الفرنسي لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات الأوروبية القادمة من خلال الإشارة إلى القانون الفرنسي الجديد ضد الأخبار الكاذبة (أخبار وهمية)، صرح أخيرا بالموافقة على نشر الإعلانات.

وأضاف ، في تغريدته ، إن الديمقراطية تحتاج إلى الشفافية والقواعد ، معربا عن سعادته لأن "تويتر" وافق على نشر حملة الحكومة ، وشدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل التنفيذ الكامل لقانون التلاعب بالمعلومات.

من جانبه أعلن موقع "تويتر فرانس" أنه في أعقاب "قانون التلاعب بالمعلومات"، قرر حظر جميع الإعلانات المستهدفة في فرنسا التي تدعو حملاتها إلى التصويت، موضحة أنه بعد العديد من تبادل المناقشات قرر أن يسمح بإعلانات تشجع المشاركة الانتخابية.

وأكد "تويتر فرانس" أن تعزيز وحماية نزاهة الانتخابات الأوروبية هو من صميم مهمته في الأشهر القليلة القادمة ، بما في ذلك تشجيع مشاركة الناخبين بها ، مشيرا إلى مواصلة تعزيز وحماية نزاهة المحادثات حول "الانتخابات الأوروبية 2019" في الأشهر المقبلة.

وكان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد منع حملة قامت بها وزارة الداخلية الفرنسية للمطالبة بالتصويت في الانتخابات الأوروبية على الموقع بسبب ما تعتبره الشبكة الاجتماعية انتهاكا لقانون الأخبار الكاذبة.

يذكر أن الحملة التي أطلقتها مصلحة الإتصالات الخاصة بوزارة الداخلية الفرنسية للتصويت في الانتخابات الأوروبية على تويتر حملت شعار" نعم أصوت" ، وتهدف إلى إقناع الفرنسيين بالتسجيل على القوائم الإنتخابية تحسبا للانتخابات الأوروبية المقررة في 26 مايو المقبل، غير أن الموقع الاجتماعي رفض هذه الحملة ومنعها تماما على الرغم من الاستعداد التام لجهاز الاتصالات الحكومي الفرنسي لدفع تكاليف هذه الحملة.