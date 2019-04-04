الشرطة تحذر من تأجيج التوترات في ظل المخاوف من خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

طالب مسؤولو الشرطة في بريطانيا المواطنين بعدم "تأجيج التوترات" على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالوا إن هناك 10 آلاف شرطي على استعداد لمواجهة أي أعمال فوضوية متعلقة بالخروج في أنحاء البلاد.

وقال مجلس رؤساء الشرطة الوطنية إنه يعكف على وضع رد منسق على مستوى البلاد بأكملها فيما يتعلق بمواجهة أي مشاكل محتملة تشمل تأخيرات في الموانئ وعرقلة لحركة المرور ونقص في السلع ووقوع اضطرابات، وحالات الطوارئ الأخرى المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المجلس أن هناك أكثر من 10 آلاف شرطي " مدربون ومؤهلون لمواجهة أي قضايا قومية لأقصى حد" موضحا أنه تم اختبار الخطط والاستعداد لمواجهة أسوأ السيناريوهات.

ومن المقرر حاليا أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل الجاري، ولكن البرلمان صوت أمس الأربعاء لصالح إجبار رئيسة الوزراء تيريزا ماي على السعي لإرجاء موعد الخروج.

وقال تشارلي هول مدير العمليات بالمجلس إن الشرطة تتوقع حدوث مزيد من المظاهرات خلال الأسابيع المقبلة، وليس لديها أي سبب للاعتقاد أنها :"لن تكون سلمية".

مع ذلك، قال هول" الأحداث القومية والعالمية يمكنها أن تؤدي لارتفاع وتيرة جريمة الكراهية على المدى القصير، ولقد رصدنا هذا من خلال تزايد جريمة الكراهية عقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016".

وأضاف" نريد أن نؤكد لضحايا جرائم الكراهية أننا سوف نأخذ شكواكم على محمل الجد ونساعدكم في الحصول على الدعم الذي تحتاجونه".

وناشد عشرات النواب الشرطة في يناير الماضي لحمايتهم من الانتهاكات المتزايدة والتهديدات المرتبطة بالانقسامات السياسية حول بريكست.

وقال قائد شرطة العاصمة لندن، أدريان أوشر ، المسؤول عن أمن الساسة، إن الضباط حذروا النواب بضرورة الحصول على "مشورة وترتيبات أمنية مناسبة وفعالة نسبيا".

وأضاف أوشر "هذا مهم بالنسبة لنا لأن ممثلينا المنتخبين يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن أنفسهم، والقيام بعملهم دون مواجهة إساءات أو مضايقات".

وقالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، إنها تتوقع "زيادة كبيرة في حالة الأمن" في المبنى هذا الشهر.

ويمكن لبريطانيا أن تخرج من التكتل في 12 أبريل بدون اتفاق ما لم تتمكن ماي من إقناع النواب بدعم اتفاق الانسحاب أو التفاوض على التأخير على إرجاء ثان لبريكست مع زعماء الاتحاد الأوروبي.