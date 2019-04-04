علماء يعثرون في حطام نظام شمسي سابق على بقايا معدنية ثقيلة لكوكب مُدَمر

أعلن علماء فلك من بريطانيا أنهم عثروا في أنقاض أحد الأنظمة الشمسية التي كانت موجودة من قبل على بقايا كوكب مُدمَر، عبارة عن معادن ثقيلة مثل الحديد والنيكل.

وأوضح الباحثون أن الصخرة المتبقية من الكوكب المدمر والتي يبلغ طولها 600 كيلومتر، تدور خلال 4ر123 دقيقة فقط حول شمسها والتي أفَلَتْ بعدما احترقت تماما وانكمشت إلى نجم قزمي.

ونشر الباحثون هذه النتائج في العدد الحالي من مجلة "ساينس" العلمية الأمريكية.

وقال الباحثون إن ما رصدوه يساعد أيضا على إلقاء نظرة على مستقبل نظامنا الشمسي.

وعندما ينتهي وقود النجوم التي تشبه شمسنا، فهي تنتفخ أولًا بشكل هائل وتصبح نجمًا أحمر عملاق، ثم تنفُض عنها غلافها، ويتحول الباقي إلى نجم قزمي أبيض، وهو نجم مضغوط للغاية وله درجة حرارة مرتفعة جدًا مما يجعله يضيء باللون الأبيض، ولكنه يتوقف عن إنتاج طاقة جديدة، ويخفت ببطء وعلى مدى حقب من الزمان.

ومن المتوقع أن تتحول شمسنا أيضا في المستقبل البعيد، بداية إلى عملاق أحمر يلتهم الكواكب عطارد و الزهرة والأرض، قبل أن ينكمش خلال نحو خمسة مليارات سنة إلى نجم قزم أبيض.

وعثر الباحثون خلال رصد نجم قزمي أبيض يبعد عن الأرض نحو 410 مليارات سنة ضوئية على قرص من الغازات والأتربة يرجح أنها أنقاض كوكب سابق، "وكان هذا النجم يمتلك كتلة شمسين، ولكنه لم يعد يمتلك الآن سوى نحو 70% من كتلة شمسنا" حسبما أوضح الباحثون تحت إشراف كريستوفر مانسر، من جامعة "وورويك" البريطانية، في بيان صادر عن الجامعة، "كما أنه صغير جدا، حيث يبلغ نحو حجم الأرض تقريبا، وهو ما يعطي النجم كثافة هائلة مثل بقية النجوم القزمية البيضاء ".

واكتشف الباحثون في القرص خلال تحليل طيفي تذبذبا منتظما لخط طيفي معين للكالسيوم.

وتبين من خلال تقييم البيانات التي رصدها الباحثون أن هذا التذبذب سببه، على الأرجح، جسم أكبر مضغوط يدور حول القزم الأبيض داخل قرص من الأنقاض، وهو لذلك أكثر كثافة عما كان يعتقد حتى الآن

ويجر هذا الجسم ذيلا، يشبه المذنب.

ولابد أن هذا الجسم يمتلك كثافة غير عادية لكي لا يُنتزع من قبل قوة الجاذبية الهائلة لهذا النجم المحترق والمضغوط، وهي كثافة أكبر بكثير من كثافة أحد المذنبات، ولا يمكن أن يزيد قطره عن 600 كيلومتر، حسبما يرجح العلماء.

ويعتقد العلماء أن قطعة الصخرة العملاقة التي تدور حوله تتكون من معادن ثقيلة مثل الحديد والنيكل، مما يرجح أن تكون هذه الصخرة نواة الكوكب التي نجت من التدمير الكارثي لنظامه.

وأكد مانسر: "اكتشافنا ليس إلا قطعة الكوكب الثانية التي تم كشفها في تابع لصيق حول النجم القزمي الأبيض"، حيث كان العثور على القطعة الأخرى محض صدفة، "لقد اكتشفناه لأنه، وعند النظر إليه من الأرض، يمر بشكل منتظم أمام نجمه القزمي الأبيض ويظلله بشكل خفيف أثناء مروره".

غير أن هذه الطريقة في الإثبات لا تصلح إلا إذا كان المدار صدفة في المكان الذي يظهر منه ما يعرف بالعابر، عند النظر إليه من الأرض.

وتابع مانسر: "تستطيع طريقة المنظار الطيفي التي طورناها خلال البحث الكشف عن بقايا الكواكب دون أن يكون الاتجاه صحيحا بالضرورة".

ويعتزم الباحثون الآن فحص مزيد من النجوم القزمية البيضاء باستخدام طريقتهم، وخاصة النجوم التي تعرف بوجود أقراص من الأنقاض حولها.

وأوضح الباحثون أن مراقبة الكويكبات أو بقايا الكواكب التي تدور بشكل قريب من النجوم الآخذة في الأفول، يساعد في الحصول على استنتاجات عن الكواكب التي تدور على مسافة أبعد من نجوم قزمية بيضاء، ولكن لا يمكن إثباتها باستخدام أي من الوسائل التي تم تطويرها حتى الآن.