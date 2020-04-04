أمريكا تسجل 1480 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تسجيل 1480 وفاة خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ولاية نيويورك الأمريكية تعتبر البؤرة الرئيسية لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي: نيويورك هي البؤرة الساخنة لكورونا في أمريكا ، مضيفًا: حاكم نيويورك يقوم بجهد كبير في مكافحة كورونا.

وأكد ترامب، أن حكومته تحاول تأمين الإمدادات الطبية اللازمة لنيويورك وكل الولايات، مضيفًا: سنقوم بعلاج المواطنين الذين لا يملكون تأمينًا طبيًا.

وتعهد ترامب بتوفير أكثر من 5 آلاف جهاز تنفس صناعي للولايات.