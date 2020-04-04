تعليق العمل بمعهد الأورام حتى الإثنين لتعقيمه بعد ظهور إصابات كورونا بين الأطباء والتمريض

كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، عن تعليق العمل بمعهد الأورام التابع للجامعة حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك من أمس الأول الخميس، عقب إصابات بين الأطباء والمرضى.

وأوضح المصدر لـ"الشروق" أن رئيس جامعة القاهرة اتخذت إجراءات بضرورة الكشف على كافة أعضاء هيئة التدريس والطاقم الطبي، وتعقيم وتطهير جميع أجهزة المعهد، بالإضافة إلى الحوائط والأرضيات.

وأكد المصدر أنه لا قرار لغلق المعهد أو وقف العمل به، وإنما تعليق للعمل واستقبال المرضى حتى يوم الإثنين فقط لتعقيم أكثر من مرة حرصا وحفظا على مرضى الأورام.

وكان عددا من الأطباء العاملين بالمعهد قد تداولوا كشف يتضمن 9 أسماء من زملائه ثبتت إيجابية تحاليلهم وإصابتهم بفيروس كورونا.