انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لأكثر من النصف.

وقال مصباح أحمد، صاحب محل لبيع الخضر والفاكهة بمدينة رأس سدر، إن معظم أسعار الخضروات لم تتجاوز الخمس جنيهات، تزيد قليلًا عن أسعارها بسوق العبور، وذلك نظرًا لقرب مدينة رأس سدر من السوق.

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت، الطماطم 5 جنيهات للكيلو، خيار 5 جنيهات، قرنبيط 7 جنيه، كوسة 5 جنيهات، الليمون 20 جنيهًا، خيار بلدي 5 جنيهات، بنجر 6 جنيهات، بسلة 10 جنيهات، جزر 6 جنيهات، ثوم 10 جنيهات، فلفل 12 جنيهًا، بطاطس 5 جنيهات، بصل أحمر 5 جنيهات، والبصل الأبيض 5 جنيهات، باذنجان من 5 إلى 6 جنيهات، قلقاس 8 جنيهات، كرنب 7 جنيهات، برتقال 12 جنيهًا، يوسفي 10 جنيهات، تفاح 22 جنيهًا، جوافة 12 جنيهًا، كانتلوب 10 جنيهات، موز 10 جنيهات، الخوخ 12 جنيهًا، الفراولة 10 جنيهات.

بينما استقرت أسعار اللحوم والدواجن، وتراوحت أسعار اللحوم ما بين 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو، الفراخ البيضاء 33 جنيهًا، والأسماك البلطي 40 جنيهًا، البوري 60 جنيهًا للكيلو.