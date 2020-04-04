نائب رئيس الاتفاق السعودي يكشف تطورات تعافيه من فيروس كورونا

أعلن حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، سلبية نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها مؤخرًا، في إشارة إلى اقتراب تعافيه من الفيروس.

وأوضح المسحل أنه ينتظر الخضوع لفحص نهائي يوم الخميس المقبل، يتحدد على ضوئه مدى إمكانية الخروج من العزل الطبي.

وكتب المسحل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله نتيجة عينة يوم 6 شعبان (سلبية) وتعني خلو الجسم من كورونا بانتظار نتائج فحص يوم الخميس في حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله».

وكان المسحل قد أعلن في 22 مارس الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد عودته من العاصمة البريطانية لندن.