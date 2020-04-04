معارض بارز في كوبا يخضع لإقامة جبرية

ذكرت جماعات معارضة، أنه تم وضع معارض الحكومة الكوبية البارز، خوسيه دانيال فيرير، رهن الإقامة الجبرية في منزله.

وكان قد تم إطلاق سراح فيرير، من السجن إلى جانب ثلاث شخصيات معارضة أخرى أمس الجمعة ونقله للمنزل.

وكان زعيم الاتحاد الوطني الكوبي المحظور -49 عاما- قد تم إدانته بالتورط في هجوم في محاكمة سرية.

ولم يتم إصدار العقوبة ضده بشكل علني، لكن تردد أنه حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف، وكان قد قضى بالفعل ستة أشهر في السجن.

وتتهم حكومة كوبا، المكونة من الحزب الشيوعي، وهو الحزب المرخص الوحيد في الجزيرة، فيرير بكونه عميلا للولايات المتحدة.

وتعتبره الولايات المتحدة على الجانب الآخر بأنه سجين سياسي في الدولة الواقعة في البحر الكاريبي وانتقدت مرارا ملابسات اعتقال فيرير، وكان قد حكم عليه بالسجن سابقا لعدة سنوات.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة منظمة العفو الدولية لشؤون الأمريكتين "على الرغم من النبأ الطيب بإعادة خوسيه دانيال فيرير نهائيا إلى منزله، بدلا من بقائه في السجن، حيث كان يمكن أن يتعرض بشكل كبير لمخاطر إصابته بمرض كوفيد-19، إلا أن إدانته والحكم عليه بالسجن مازالا أمرا مخزيا".

وأضافت: "ما كان يجب احتجازه على الاطلاق، نظرا لأنه يعرب بشكل سلمي عن آرائه في المقام الأول".

وتابعت أنه يبدو أنه تم اعتقاله بشكل تعسفي في أكتوبر، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، مضيفة أنه ربما تعرض للتعذيب.