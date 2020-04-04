تدريب العاملين بمستشفى الدلنجات ورمد دمنهور على إجراءات مكافحة عدوى كورونا

اكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، أنه بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى بالمديرية يستمر تدريب العاملين بمستشفى الدلنجات ومستشفى الرمد بدمنهور على إجراءات مكافحة العدوى، وطرق الوقاية من المرض.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة تدريب العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة على إجراءات مكافحة العدوى من خلال فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات.

وشدد على أن يكون جميع العاملين بكل قسم وعيادة داخل المستشفيات على دراية كاملة بالإجراءات والخطوات الصحيحة الواجب اتباعها، وتوفير أجهزة قياس الحرارة بجميع مداخل المستشفيات والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير المستمرة داخل المستشفيات والمراكز الطبية.