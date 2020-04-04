17 حالة إصابة جديدة بكورونا في هونج كونج

أعلن مركز هونج كونج لحماية الصحة -اليوم السبت- تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ما رفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض هناك إلى 862 حالة.

وقالت رئيس فرع الأمراض المعدية بمركز حماية الصحة في هونج كونج "تشوانغ شو- كوان" - في تصريح اليوم - إن أعمار المصابين الجدد تتراوح من 6 إلى 93 عاما، ولدى 10 منهم تاريخ سفر للخارج حديثا.

وأضافت كوان أن هناك فتاة في العشرينيات توفيت صباح اليوم بعدما انتهت من فترة الحجر الصحي البالغة 14 يوما عقب عودتها إلى هونج كونج من أوروبا في منتصف شهر مارس.

وتابعت أن الحالة أثارت مخاوف اجتماعية لأن الفتاة ظهرت عليها أعراض الحمى خلال فترة الحجر الصحي، ولكن إدارة الصحة في هونج كونج لم تتلق بلاغا بذلك، وأن عينة الفتاة المتوفاة سجلت في البداية نتيجة اختبار سلبية، فيما تواصل إدارة منطقة هونج كونج إجراء التحقيقات لاكتشاف ملابسات الحالة.