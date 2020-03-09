إسبانيا تعتزم تمديد حالة الطوارئ حتى 26 أبريل الجاري لمكافحة تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، أن حكومته تعتزم تمديد حالة الطوارئ، التي أعلنتها قبل 3 أسابيع لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، حتى 26 أبريل الجاري، على أن يرفع القرار للحصول على موافقة مجلس النواب.

واتخذ سانشيز القرار بعد أن تحدث مع زعماء المعارضة، واجتمع بلجنة الإدارة الفنية لفيروس (كوفيد-19) والخبراء العلميين الذين يجرون تحليلات لانتشار الوباء، بحسب صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

ويأتي ذلك بعد يوم من تحذير السلطات الصحية في البلاد من أنه حين يستقر معدل حالات الإصابة بالفيروس، قد يتفاقم الوضع في حال تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة على الشعب الإسباني.

وكان مجلس الوزراء الإسباني قد وافق على هذا الإجراء الاستثنائي في 14 مارس الماضي ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، وكان من المقرر أن تستمر حالة الطوارئ حتى 29 مارس، ولكن تم تمديده بعد موافقة مجلس النواب لمدة 15 يومًا أخرى حتى 11 أبريل.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين والضحايا بفيروس "كورونا" المستجد في إسبانيا بلغ حتى اليوم السبت، 124 ألفا و736 حالة إصابة ووفاة 11744 شخصا.