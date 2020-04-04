التراس شالكه الألماني يدشن مشروعا لدعم الشركات المتضررة من «كورونا»

دشن التراس نادي شالكه الألماني مشروعا خيريا لدعم الشركات الصغيرة في مدينتهم جلزنكيرشن، في مواجهة تداعيات وباء كورونا.

وأطلق التراس شالكه، بالتعاون مع قسم شؤون الجماهير في النادي، المشروع الخيري تحت شعار " # ساعد جلزن"، وكتب الالتراس على صفحته الإلكترونية: "جلزنكيرشن التي لن تعود بعد الأزمة كما كانت، لا يمكن تصورها بالنسبة لنا جميعا".

ويهدف الألتراس من المشروع إنقاذ أكبر عدد ممكن من الحانات والشركات الصغيرة في جلزنكيرشن والتي فقدت مصدر إيراداتها بسبب أزمة كورونا، وبينها مطعم النادي "بوش".

وأعلن الالتراس عن موقع إلكتروني يمكن من خلاله للجماهير دعم الشركات المحلية التي تعمل في مجال المطاعم والضيافة أو الخدمات، بالإضافة إلى المؤسسات الاجتماعية والفنانين.

ويعرض الموقع بيع قمصان الفريق، وسيتم تخصيص عشرة يورو من ثمن كل قميص لصالح شركة ما، بحسب اختيار العميل.