 لتوفير حماية إضافية من كورونا.. الجراح العام الأمريكي ينصح الأمريكيين باستخدام ملابسهم ككمامات - بوابة الشروق
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لتوفير حماية إضافية من كورونا.. الجراح العام الأمريكي ينصح الأمريكيين باستخدام ملابسهم ككمامات

أ ش أ
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 1:40 م | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 1:40 م

نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مقطع فيديو على حسابها على موقع تويتر اليوم السبت، فيه شرح فيه الجراح العام الأمريكي جيروم آدمز للامريكيين كيفية استخدام الملابس كـ "كمامات".

وأوضح في الفيديو المنشور كيفية استخدام القمصان والكوفية - على سبيل المثال - كـ "كمامات" لتوفير حماية إضافية لمن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19).

وذكر موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذه التوصيات التي قد توفر حماية إضافية تأتي بعد تحديث بعد أن توصلت دراسات جديدة إلى أن بعض الأشخاص المصابين قد يكون بوسعهم نقل الفيروس حتى دون ظهور أعراض عليهم.

وأضاف المراكز أنه في ضوء هذا الدليل الجديد تنصح الأمريكيين باستخدام ملابسهم ككمامات في الأماكن العامة التي يصعب فيها اتباع إجراءات التباعد الجسدي مثل محلات البقالة والصيدليات وخاصة في المناطق التي يكثر فيها العدوى.


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