كفين تراب: اللعب بدون جمهور أفضل من إنهاء الموسم

أعرب كفين تراب، حارس نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، عن اعتقاده بأن اللعب بدون جمهور أفضل من إنهاء الموسم.

وفي مقابلة مع صحيفة " فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال تراب إن بإمكانه تصور أن المجهود الذي يبذله اللاعب في الاستاد الخالي من الجمهور، أقل منه في الاستاد الممتلئ:" وأنا أرى أن المباريات بدون جمهور أفضل من إنهاء الموسم، في حال كانت هذه المباريات مقبولة من منظور السياسة الصحية".

وأوضح تراب أنه عايش كيف يكون الشعور في الملعب الخالي أثناء مباراة الذهاب في دور الستة عشر بالدوري الأوروبي أمام بازل، وقال " إنه شيء مختلف تماما، ولاسيما في فرانكفورت حيث غالبا ما يحمسنا الجمهور من أجل الفوز".

وأعرب تراب عن اعتقاده بأن أزمة كورونا لن تسبب أزمة لمحترفي كرة القدم في المستقبل المنظور " فنحن متميزون ولسنا متضررين بنفس القوة مثل المطاعم الصغيرة، على سبيل المثال، حيث تعصف الأقدار بالناس هناك، ولذلك فمهمتنا هي تقديم مثال يُحْتَذى".