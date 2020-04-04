توقع خبراء هيئة الأرصاد، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم السبت، والتي من المتوقع أن تكون مرتفعة بعض الشيء نهارًا، بينما مائلة للبرودة ليلًا، على أن تكون هناك رياح وبعض الأتربة.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم في محافظات ومدن مصر

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 35

المنوفية الصغرى 21 والعظمى 35

طنطا الصغرى 20 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34

الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 31

بلطيم الصغرى 18 والعظمى 32

مطروح الصغرى 20 والعظمى 32

السلوم الصغرى 22 والعظمى 33

سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 29

دمياط الصغرى 19 والعظمى 30

الشرقية الصغرى 18 والعظمى 31

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 36

السويس الصغرى 20 والعظمى 36

العريش الصغرى 18 والعظمى 30

رفح الصغرى 17 والعظمى 29

رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 32

نخل الصغرى 14 والعظمى 34

نويبع الصغرى 21 والعظمى 33

طابا الصغرى 19 والعظمى 30

كاترين الصغرى 13 والعظمى 27

الطور الصغرى 18 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 32

الفيوم الصغرى 20 والعظمى 35

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 36

المنيا الصغرى 19 والعظمى 36

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 36

سوهاج الصغرى 20 والعظمى 36

قنا الصغرى 21 والعظمى 37

الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37

أسوان الصغرى 23 والعظمى 38

أبو سمبل الصغرى 23 والعظمى 38

الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 36

شلاتين الصغرى 21 والعظمى 36

أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 36

حلايب الصغرى 22 والعظمى 37

رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 37