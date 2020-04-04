كشف مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه ستجمعه جلسة مع مسئولي الأهلى خلال الأيام القادمة.

وأضاف زكريا، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "هناك تحسن كبير في حالتي الصحية، أنا الآن أعمل على كورس علاجي لمدة 4 أشهر، ومن ثم سأعود لأمريكا مرة آخرى، امتلك بعض الأدوية وانتظر قدوم الباقي تأخرها بسبب ظروف الطيران فقط".

وشدد: "التشخيص الطبي حدد بعض المشاكل في الأعصاب، لا أعلم ما نتج عنه، تركي آل الشيخ هو من يتحمل تكاليف علاجي بالكامل".

وأوضح: "تواصل معي محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، منذ يومين، ولدي جلسة مع النادي خلال أيام، من أجل وضع النقاط فوق الحروف، سأقول ما يحزنني ، ومرجان قال لي أطلب والتنفيذ علينا".

واختتم: "لا أريد الحديث، هناك بعض الأحاديث التي تتناول علاقتي بالأهلي، ولايوجد لها أي أساس من الصحة، وهذا ما يحزنني".