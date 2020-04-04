متجر هندي يحمل اسم كورونا يتحول لمكان التقاط السيلفي بعد انتشار الفيروس

تحول محل في بلدة صغيرة في الهند إلى مكان لالتقاط صور السيلفي بسبب حمله لاسم فيروس كورونا التاجي المستجد.

قال صاحب المتجر، باريد، إن الناس يتوافدون إلى المتجر الذي يقع في بلدة موفاتوبوزا بولاية كيرالا الجنوبية، ويلتقطون الكثير من الصور أمام اللافتة الخارجية للمحل لأنه تحمل اسم الفيروس، ويطرحون عليه الكثير من الأسئلة حول سبب تسمية المحل بهذا الاسم وهل للأمر علاقة بكوفيد 19.

وأضاف أن المتجر تم افتتاحه منذ 27 عامًا ولم يتغير اسمه منذ ذلك الحين، موضحًا أنه اختار هذا الأسم حينها من القاموس بعد أن أعجبه لأنه له أكثر من معنى منهم أنه الشمس- حسبما ذكرت صحفية "The Jakarta Post" الإندونيسية.

وأكد صاحب المحل البالغ من العمر 60 عامًا أن الشهرة التي كتبها محله لم تعزز من المبيعات لأن فيروس كورونا اضطر الحكومة إلى تطبيق حجر منزلي على مئات الأسر وهذا جعل الجميع يحرص على شراء الأطعمة بدلًا من الملابس.

وبحسب الحكومة الهندية، فإن 27 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في ولاية كيرالا من أصل 151 حالة في أنحاء الهند.

ويواصل فيروس كورونا الانتشار في العديد من دول العالم، وحتى الجمعة وصلت نسبة الإصابات لـ 1,097,810 وبلغت الوفيات 59,140 ألف مواطن حول العالم- وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".