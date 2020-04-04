برلين تتعهد بكشف ملابسات اختفاء 200 ألف كمامة مخصصة للشرطة في تايلاند

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تواصل حكومة ولاية برلين الألمانية جهودها الحثيثة لكشف ملابسات ما حدث بالضبط مع شحنة تضم 200 ألف كمامة قادمة من تايلاند، لكنها لم تصل إلى العاصمة الألمانية.

وقال مارتين بالجن، المتحدث باسم وزارة داخلية برلين اليوم السبت: "نحن بصدد الكشف عن التفاصيل".

وأضاف بالجن أنه لا توجد معلومات بعد حول ما حدث بالضبط في مطار العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان وزير داخلية الولاية اندرياس جايزل، أعلن أمس الجمعة أن شحنة الكمامات التي كانت مخصصة لشرطة برلين، صودرت في بانكوك بناء على تحريض أمريكي.

واتهم الوزير واشنطن بارتكاب "عمل من أعمال القرصنة العصرية".