وزير التعليم لطلاب أولى ثانوي: التزموا بالفترة الزمنية المحددة لدخول الامتحان

• والامتحانات تجريبية فلا داعي للقلق





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حددت فترات زمنية لكل محافظة في مصر لأداء الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي؛ لتخفيف الأحمال على الشبكة؛ حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل.

وأوضح شوقي، في رسالة صوتية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنه مسموح للطلاب الدخول على منصة الامتحان في الفترة الزمنية المخصصة له، وتابع: "هناك محافظات مخصص لها الامتحان من 8 وحتى 10 صباحا"، مضيفا: "لو دخل الطالب مثلا على الامتحان الساعة 9:30 صباحا، والامتحان مدته 3 ساعات، فسيؤدي الامتحان بشكل طبيعي وسينتهي الامتحان بعد 3 ساعات من بدء دخول الطالب، أي أن الطالب ليس ملزم بالدخول على الامتحان في تمام الساعة 8 مثلما فهم البعض".

وشدد الوزير على طلاب كل محافظة بالالتزام بالفترة الزمنية المسموح بدخول الامتحان فيها؛ لأنه لن يتمكن طالب في محافظة معينة من الدخول للامتحان لو في فترة زمنية مختلفة محددة لمحافظات أخرى، مشيرا إلى أن زمن الامتحان يتم حسابه من لحظة قيام الطالب بالدخول عليه.

وأكد الوزير أن هذه الامتحانات تجريبية لذلك على الطلاب ألا يقلقوا، ولو تعثر أي طالب في الدخول على الامتحان لسبب فني فسنحل هذه المشكلة، وستعمل الوزارة على رصد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات وإبلاغ وزارة الاتصالات لحل كل الأزمات قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها في مايو.

وأضاف الوزير أنه لو حدث أي عطل في نهاية الامتحان قبل إرسال الإجابات للسحابة الإلكترونية الخاصة بمنصة الامتحان، فعلى الطالب ألا يقلق لأن إجاباته مسجلة على الجهاز، وسيرسل الإجابات لمنصة الامتحان بمجرد عودة الإنترنت للجهاز.