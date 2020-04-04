«الداخلية العراقية» تعلن دخول حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ بإقليم كردستان

أعلنت وزارة الداخلية العراقية دخول قرار حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ اليوم السبت، في جميع المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كردستان.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء - أنه "تقرر إيقاف حركة العجلات والمارة في جميع محافظات إقليم كردستان والإدارات المستقلة لمدة 48 ساعة، كما تم توجيه القوات الأمنية بمحاسبة المخالفين لقرار حظر التجوال".. مضيفة "أنه سيتم منع حركة الأطباء ومنتسبي وزارة الصحة إذا لم يكونوا في واجباتهم الرسمية، ومنع استخدام هويات وزارة الصحة لكسر قرار حظر التجوال وعلى القوات الأمنية محاسبة المخالفين".

وأكدت "الداخلية العراقية" أنه سيتم إلغاء جميع التصاريح والموافقات السابقة التي منحت من قبل المحافظات والإدارات المستقلة والوحدات الإدارية الحكومية لحركة بعض المواطنين.. مشيرة إلى إغلاق جميع المحال والمخابز وأماكن الخدمات العامة باستثناء الصيدليات، بالإضافة إلى استمرار التبادل التجاري في المنافذ الحدودية وبين محافظات إقليم كردستان وفقا للتعليمات الصادرة سابقا.