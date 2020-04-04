استمرار حملات تطهير المنشآت والمرافق بمراكز أسيوط للحماية من تداعيات كورونا

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ عن استمرار حملات تطهير المنشآت والمرافق بجميع مراكز المحافظة تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة لتعقيم وتطهير جميع المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، وماكينات الصرافة الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية، وجميع المرافق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وترأس نائب المحافظ الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب والشرق، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال، وبمشاركة المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة، وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع جميع الجهات للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات ووحدات الطب البيطري، ومراكز الشرطة والأقسام ومراكز الشباب بجميع قرى ومراكز المحافظة .

وأشار المحافظ، إلى أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة، وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول منها قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



