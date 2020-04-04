أيمن أشرف: حسين السيد يستحق فرصة ثانية في الأهلي

يرى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن زميله السابق حسين السيد، المحترف حاليًا بصفوف الصفاقسي يستحق الحصول على فرصة ثانية داخل القلعة الحمراء.

وقال أيمن، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "حسين يستحق الحصول على فرصة مع الأهلي والعودة مرة أخرى".

وتابع: "حسين السيد أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في مصر، من القلائل الذين يجيدون الجانبين الدفاعي والهجومي معًا".

وأردف: "كنت أقول أن حسين السيد أفضل مني في هذا المركز، ومنذ وجودنا في قطاع الناشئين معًا كنت لا أحزن عندما أجلس له بديلًا".

وأشار: "حسين السيد صديقي منذ وجودنا في قطاع الناشئين بالأهلي".

وشدد: "سنفتقد حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي، تعلمنا منهم الكثير داخل النادي الأهلي".

وأوضح: "أصبحت القائد رقم 2 في النادي الأهلي خلف محمد الشناوي، وتحمل المسئولية ككابتن الفريق أمر صعب للغاية، وجميع لاعبي الأهلي كابتن في الملعب، لا يوجد بالفريق لاعب صغير من أجل نتحدث معه لكننا سندعم الجميع".

واختتم: "يوميًا أحرص على التدريب لمدة 45 دقيقة، ومن ثم مواصلة التدريبات في المنزل ، وفايلر يتابع اللاعبين ويعطينا التعليمات وبعض التدريبات، على مدار الأسبوع عدا الجمعة".