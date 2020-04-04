الذهب يرتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 698 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 3 جنيهات ليسجل الجرام عيار 21 نحو 698 جنيها مقابل 695 جنيها أمس الأول، نتيجة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية.

وبحسب نجيب ارتفع الجرام عيار 18 ليسجل 598 جنيها مقابل 695 جنيها، كما سجل الجرام عيار 24 نحو 798 جنيها مقابل 795 جنيها، كما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل 1550 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، بعد بيانات قاتمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، أبرزت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، لكن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس، وفقا لرويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1619.40 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، فيما زادت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1645.70 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب أكثر من 1% في جلسة الخميس الماضي، بعدما قفز عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي مرتفع.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب تزيد على 6% منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم، المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 2.1 % إلى 2166.37 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.5% إلى 716.23 دولار للأوقية.