وزير التعليم العالي: لا أستطيع تحديد مصدر العدوى بكورونا داخل معهد الأورام

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المعهد القومي للأورام انتهى من أخذ المسحات الطبية من 413 مريضًا؛ لمعرفة إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» أم لا.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن المعهد سيأخذ المسحات الطبية لـ500 مريض غدًا حتى الوصول إلى 1000 شخص، نافيًا قدرته على تحديد مصدر العدوى بفيروس كورونا داخل المعهد.

وأشار إلى أن مصدر الإصابة قد يعود للممرض الذي كان يعمل في مستشفى هرمل أو طفلة مصابة بسرطان الدم كانت تشكو من أعراض في الجهاز التنفسي ودخلت إلى المعهد لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن المعهد لا يملك أي إثبات حول إصابة الأخيرة بفيروس كورونا.

ونفى وزير التعليم العالي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من أن يكون مصدر العدوى مريضة كبيرة في السن، ذاكرًا أن لجنة التحقيق المشكلة ستكشف كل الحقائق بعد الانتهاء من عملها.

وأعلنت جامعة القاهرة اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومي للأورام بلغ عددها 15 حالة تم نقلها إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم أخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩ )، بالمعهد القومي للأورام وصل إلى 26 إصابة، بينهم 3 أطباء و17 من التمريض، و6 من عائلات المصابين.