الولايات المتحدة تعتزم الإفراج عن السجناء الفيدراليين بسبب كورونا

• ترامب: استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لحظر تصدير المنتجات الصحية من جانب عديمي الضمير‎

أعلن المدعي العام الأمريكي وليام بار، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في مكتب السجون الفيدرالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يمهد الطريق أمام المكتب لبدء الإفراج عن مزيد من السجناء ونقلهم إلى "الحبس المنزلي".

وقال بار، إنه بموجب أمر طارئ أصدره، ستعطى الأولوية لإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر ونقلهم إلى الحبس المنزلي، من السجون الفيدرالية التي تضررت بشدة من الفيروس، مثل سجون أوكديل في لويزيانا، وإلكتون في أوهايو، ودانبوري في كونيتيكت، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وتأتي تصريحات بار بعد وفاة 5 سجناء في سجن أوكديل، واثنين في سجن إلكتون، جراء إصابتهم بالفيروس.

وتضمن مشروع قانون التحفيز الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، والذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بندًا يهدف إلى تسهيل إطلاق السجون الفيدرالية مزيدا من السجناء إلى الحبس المنزلي، للمساعدة في السيطرة على تفشي كورونا.

وقبل القانون التحفيز، كان بإمكان مصلحة السجون الإفراج عن السجناء الذين قضوا ما لا يقل عن 90% من مدة عقوبتهم أو لم يتبق لهم أكثر من 6 أشهر.

ويسمح القانون الجديد لمدير السجون بسلطة أكبر للإفراج عن السجناء، لكنها تطلبت أن يعلن بار أولاً حالة الطوارئ. وسيتم نقل السجناء المرشحين للاحتجاز في المنازل، إلى منشآت للحجر الصحي لمدى 14 يوما، بحسب مذكرة المدعي العام.

وحذر نشطاء منذ أشهر، من أن السجون الأمريكية، والسجون عموما، تعد أماكن ناقلة للعدوى، إذ يعيش النزلاء في أماكن متقاربة، ويتشاركون الحمامات وقاعات تناول الطعام، وغالبًا ما يكون لهم وصول محدود إلى الرعاية الصحية.

من جهته، رحب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، بأمر المدعي العام قائلاً إنه إجراء "نحن بأمس الحاجة إليه للمساعدة في خفض عدد نزلاء السجون وسط الوباء".

إلى ذلك، أوصت السلطات الأمريكية المواطنين بتغطية وجوههم عندما يخرجون من بيوتهم للإسهام في احتواء وباء كورونا، وذلك بعدما أكد العلماء العاملون في الحكومة الأمريكية أن الوباء ينتقل بين الناس حينما يتكلمون أو يتنفسون.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن هذا الإجراء في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، مؤكداً أن المسألة مجرد توصية وليست إلزامية.

وأوضح ترامب أن "الأمر سيكون طوعيًا حقًا. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترتُ ألا أقوم به. لكنّ بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن".

كما أعلن الرئيس الأمريكي، أنه سيلجأ لقانون الإنتاج الدفاعي "لحظر تصدير المنتجات الصحية والطبية من قبل الجهات الفاعلة، والذين ‏يسعوا لتحصيل الأرباح فقط"، ووصفهم بعديمي الضمير‎.

وتطلب السلطات الصحية من السكان تغطية وجوههم باستخدام أقنعة مصنعة يدوياً وأوشحة أو منديل للرأس، بهدف تخصيص الأقنعة الطبية للفرق الصحية العاملة في مكافحة المرض نتيجة لوجود نقص بهذه المعدات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مدير معهد الأمراض المعدية أنتوني فوسي، العضو في فريق عمل البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد في مقابله مع محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، "إن هناك معطيات تشير إلى أن الفيروس يمكنه في الواقع الانتقال بين الأشخاص الذين يقومون بمجرد التحدث وليس فقط حين يسعلون أو يعطسون".