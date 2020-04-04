كورنيش الإسكندرية يتزين بلافتات تُحيي الأطقم الطبية على دورهم في مواجهة كورونا

رصدت "الشروق" على طول طريق كورنيش الإسكندرية، انتشار عدد من اللافتات القماشية تحمل شعار "شكرًا للفريق الطبي"، ترفرف كالأعلام؛ بهدف دعم وتحفيز الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل، التي تم تخصيصها لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واحتوت اللافتات على صورة رمزية لقائد عسكري يُقدم التحية للأطقم الطبية (أطباء، وتمريض) ممن يرتدون أقنعة واقية "كمامات" و"جوانتي"، وعلى صدورهم سماعات طبية، ويقومان برش المواطنين بالمواد المطهرة، في إشارة منهم إلى أن التعقيم الجيد خير سبيل للوقاية من انتشار فيروس كورونا الذي رُسم باللون الأزرق.

كما حملت اللافتات علم مصر، وعددًا من المواطنين الداعمين، ويد طبيب مدني يرتدي بالطو أبيض، تصافح آخر يرتدي الزي العسكري، في إشارة إلى التعاون الكلي والثناء على دور "جيش مصر الأبيض" وتقديرًا لدورهم البطولي في تعاملهم المباشر مع خطر الفيروس، والثقة في قدرتهم على الانتصار وحماية الوطن ومواطنيه من مخاطر هذا الوباء الذي أصاب أرجاء العالم.