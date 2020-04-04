عنصرية أوروبية تثير غضب نجوم قارة إفريقيا

أثارت عنصرية البعض في القارة الأوروبية تجاه نظرائهم في إفريقيا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، غضب وسخط الأساطير الكروية في القارة السمراء.

وكان طبيبان فرنسيان قد طالبا بتجريب لقاح فيروس كورونا المستجد والعقارات المضادة لـ كوفيد 19 على مواطني الدول الإفريقية البسطاء، حيث أتى ذلك استنادًا على أن الأمر ذاته قد حدث مع لقاح الإيدز، في ظل رؤية يرى بعض الأطباء أن أصحاب البشرة السمراء يعدوا صالحين لتجربة لقاح الوباء الجديد، في فكر عنصري بغيض.

وخرج صامويل إيتو، نجم الكرة الكاميرونية وأحد عناصر الجيل الذهبي لبرشلونة الإسباني وديديه دروجبا، نجم الكرة الإيفوارية وأحد المهاجمين البارزين في تاريخ تشيلسي الإنجليزي للتصدي لذلك الفكر العنصري.

وكان إيتو قاسيًا للغاية في رده على الطبيبين الفرنسيين، حيث قال لصحيفة ليكيب :"ماذا تفعلون؟ أنتم حثالة..ابتعدوا عن إفريقيا.. فهي ليست ملعبكم".

من جهته كتب دروجبا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"بدلًا من أن يساعدنا هؤلاء على إنقاذ الأرواح في أفريقيا ووقف انتشار الفيروس الذي يزعزع استقرار العالم كله، يتم التعامل معنا كخنازير تجارب، إنه أمر سخيف".