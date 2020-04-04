الإسماعيلية تواصل أعمال تعقيم وتطهير المنشآت والشوارع

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واصلت محافظة الإسماعيلية أعمال تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت أعمال التطهير شوارع رضا والمستشفى وميداني المحافظة، والممر والشوارع الرئيسية والداخلية بعرايشية مصر، ومكتبة مصر، وقصر الثقافة.

وشهد مركزي الإسماعيلية والقصاصين أعمال تعقيم ورش الشوارع بمشاركة شباب متطوعين، فيما نفذت مديرية الشباب والرياضة حملة تطهير وتعقيم لمراكز شباب المحافظة بمشاركة العاملين بالهيئات الشبابية و الرياضية ومتطوعين من فرق الكشافة والجوالة بمراكز الشباب.

ووجهت المديرية بضرورة الالتزام الكامل بإلاجراءات الوقاية لفرق العمل، وارتداء قفازات الأيدي والكمامات أثناء عملية التطهير ومراعاة المسافات بين أعضاء فرق العمل.

وأكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ حملات يومية لتطهير وتعقيم الشوارع والمدارس والأماكن العامة للحد من انتشار الفيروس بمشاركة منظمات المجتمع.

وطالب بشارة أهالى الإسماعيلية الالتزام بالتوجيهات، والبعد عن أماكن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.