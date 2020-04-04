محافظ الإسماعيلية: حالتا الإصابة بـ«أبو ربيع» لرجل يعمل في أحد المطاعم وزوجته

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن قرية أبو ربيع التي تم اكتشاف حالتي إصابة بكورونا بها، تعدادها السكاني 149 شخصًا، يسكنون في 11 منزلًا، مشيرًا إلى تعقيم القرية، بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني، وهيئة قناة السويس.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أن الحالتين لرجل يعمل في أحد المطاعم، وزوجته، وتم التحري لحركته ومكان عمله، وتقصي المطعم والمخالطين له، لافتًا إلى غلق المطعم ووضع العاملين به في الحجر الصحي.

وأشار إلى التواصل مع أصحاب المنشآت بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، وتم الاتفاق معهم على توقيع الكشف الطبي على العمال، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، وبخاصة أن أحد المصانع يعمل في مجال إنتاج مواد التطهير والتعقيم، مؤكدًا أن هناك حالة من التحكم التام في الدخول والخروج من المصانع، بالإضافة إلى عمل الاحتياطات اللازمة لمنع التكدس أثناء صرف أصحاب المعاشات لمستحقاتهم، من خلال المدارس.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مساء اليوم الجمعة، إلى 985 حالة، تحولت 216 حالة منهم من إيجابية إلى سلبية، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 66.