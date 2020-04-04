 فيديو.. مدير معهد الأورام يرد على سؤال: هل يتأثر مرضى المعهد بإصابات كورونا المكتشفة بين الطاقم الطبي؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. مدير معهد الأورام يرد على سؤال: هل يتأثر مرضى المعهد بإصابات كورونا المكتشفة بين الطاقم الطبي؟

المعهد القومي للأورام
المعهد القومي للأورام

نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 1:31 ص | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 1:31 ص

رد الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير المعهد القومي للأورام، على استفهامات البعض بشأن مدى تأثر مرضى المعهد جرّاء اكتشاف 9 إصابات بفيروس كورونا لممرضين و3 لأطباء.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الجمعة، أن المعهد به 600 ممرض و750 طبيبا، وتم إجراء التحاليل لحوالي 45 شخصا في الطاقم الطبي من المخالطين للممرض الذي أثبت إيجابية إصاباته.

وتابع: «لا قلق على المرضى، لأن الطاقم الطبي يتخذ إجراءات الوقاية مع المرضى، ويرتدي الجميع الكمامات والقفازات، ويحافظون على المسافة الآمنة مع المرضى؛ بينما يتجاهلون تلك الإجراءات في التعامل مع بعضهم البعض».

أكدت جامعة القاهرة اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والاطباء بالمعهد القومى للأورام بلغ عددها 15 حالة تم نقلها إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم أخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.

كما أعلنت الجامعة عدة قرارات هامة بشأن المعهد القومي للأورام وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراءللحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.

 

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