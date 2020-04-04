الحشد الشعبي العراقي يحبط مخططا لداعش لاستهداف حقول النفط في ديالى

أحبطت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي العراقي، مخططا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف حقول النفط في محافظة ديالى.

وذكر الحشد الشعبي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - أنه بناء على كثافة عمليات الرصد والمتابعة أحبطت قوة من اللواء الأول محاولة لعناصر داعش باستهداف حقول النفط في منطقة نفط خانة في ديالى .. موضحا أن مجموعة داعشية تسللت لاستهداف حقول النفط لكن قوات اللواء فتحوا وابل نيرانهم باتجاه الإرهابيين بواسطة سلاح 106 و107 وهاون 120 والسلاح الساند ، مما دفع الإرهابيين إلى الفرار.