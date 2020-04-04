اشتراكيو ألمانيا يتجاوزون الخضر في الاستطلاعات لأول مرة منذ 2018

تمكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، من إزاحة حزب الخضر من المركز الثاني في قائمة أقوى الأحزاب في البلاد، وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2018.

جاء ذلك وفقا للاستطلاع الذي أجرته محطة (آر تي إل) ونُشِرَتْ نتائجه اليوم السبت.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع شعبية الاشتراكيين بمقدار نقطة مئوية إلى 17%، فيما تراجعت شعبية الخضر بنفس القيمة إلى 16%.

وأوضحت النتائج أن تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي جاء في المركز الأول، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث حصل على 37% (بزيادة نقطة مئوية).

وفقد كل من حزب البديل من أجل ألمانيا، واليسار، والحزب الديمقراطي الحر نقطة مئوية، ونالوا 9% و8% و6% على الترتيب.

وتكفل هذه النسب، حال جرت انتخابات حقيقية الآن، لتحالف ميركل تشكيل ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين أو مع الخضر.