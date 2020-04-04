قال محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن النادي الأهلي حاول ضمه قبل التوقيع للزمالك في يناير 2018، مشيرًا إلى أن خالد جلال كلمة السر في توقيعه للأبيض.

وقال عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه: "في أحد المباريات بين فريقي إف سي مصر ونادي إنبي، شاهدني إيهاب جلال مدرب الفريق البترولي، وأبدى إعجابه بي، لكن في ذلك التوقيت تولى خالد جلال تدريب نادي مصر ورشحني للزمالك".

وأضاف: "خالد جلال، عند علمه برحيلي نهاية الموسم من إف سي مصر، قال للإدارة أنن

وتابع: "عند علمي برغبة الزمالك في ضمي، لم اركز على الأمور المالية، ووقعت على بياض، وإيهاب جلال هو من وافق على انضمامي لرغبته في التواجد معه من قبل في إنبي".

وكشف، مدافع الزمالك: "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قام بالاتصال بي هاتفيًا، وأبلغني برغبة النادي في ضمي، ولكن الزمالك حسم الموقف وقمت بالتوقيع له".