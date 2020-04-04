إصابة عضوين بالمحكمة الدستورية العليا في تركيا بفيروس كورونا

أفادت صحيفة "جمهورييت" التركية، السبت، بإصابة عضوين بالمحكمة الدستورية العليا في تركيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت الصحيفة أن العضوين شارك في انتخاب الرئيس الجديد للمحكمة في 24 مارس الماضي، حيث انتُخب المدعي العام لمحكمة الاستئناف محمد أكارجا رئيسا للمحكمة العليا بأغلبية 297 صوتا، خلفا لإسماعيل رشتو جيربت الذي بلغ سن التقاعد.

وأوضحت الصحيفة أن أحد العضوين المصابين اختلط بالعشرات خلال انتخابات رئاسة المحكمة وشارك في صورة جماعية للقضاة، لافته إلي أن الإعلان عن اصابته جاء بعد أيام من إصابة عضو آخر شارك في انتخابات رئاسة المحكمة، حيث جاءت نتيجة الفحص الذى خضع له إيجابية بعد يومين من الانتخابات، ما أثار القلق بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين يعتقد أنهم خالطوا معظم أعضاء المحكمة الدستورية.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد صرح أمس الأول بأن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا زاد بواقع 69 حالة ليصبح العدد الاجمالى 425 حالة ، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 20921 حالة منهم 1251 مريضا في العناية المركزة و867 يستخدمون أجهزة تنفس، وهو ما يضع تركيا في المركز التاسع في عدد الإصابات على مستوى العالم.

وأشار الوزير التركي إلى أن اللجنة العلمية قررت اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتقييد الحركة في المناطق التي يشكل كورونا خطرا عليها، فيما أصيب أحد أعضاء اللجنة بالفيروس.

وأعلن قوجة أنه يتم البحث في موضوع منح صفة "شهيد" لموظفي القطاع الصحي المتوفين جراء كورونا.