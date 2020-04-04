سنغافورة تمزج بعبقرية بين أطباق شهية من الثقافات المختلفة لسكانها

يكون أول نفس من سيجارة لراكب بعد رحلة بالطائرة استغرقت 14 ساعة ممزوجا بتأنيب الضمير، حيث إنه يتم إجبار المدخنين على التجمع داخل باحة صغيرة مغطاة خارج مبنى المطار مباشرة، فهنا في سنغافورة لا يمكن ارتكاب هذا الخطأ بسهولة، ولكن لحسن الحظ ، هناك الكثير من الملذات الأخرى التي يمكن الاستمتاع بها.

وأول محطة تقابل الزائر بعد الهبوط من رحلته الجوية في هذه الدولة-المدينة التي تتمتع بالثراء، هو الشارع العربي بالحي الإسلامي في منطقة كامبونج جلام. وقد لا يبدو من معالم هذا الحي أنه ينتمي إلى طابع الأحياء الكائنة في وسط أي مدينة بجنوب شرق آسيا، ولكن بالنسبة لمحبي تذوق الأطعمة، لا يوجد مكان آخر يفوقه. وتصطف المقاهي والمتاجر على جانبي شوارعه بالقرب من مسجد تعلوه قبة ذهبية، غير أن المشروب الأول في هذا المكان هو القهوة.

غير أنه عندما يطلب الزائر تناول "كوبا من القهوة" فقط، يكون المشروب الذي يقدم له عبارة عن قهوة خفيفة باللبن المكثف المحلى، مما يمنح المرء جرعة مرتفعة من السكر وقدرا كبيرا من الطاقة.

وهذا المشروب هو مجرد بداية "لكثير" من الأشياء : الكثير من السكر في القهوة، الكثير من التوابل الحارة في الطعام، والكثير من التأثيرات المختلفة في وصفات إعداد أطباق الطعام. وتحفل مائدة الطعام بمختلف الأطباق التي يدخل الكاري الحار في إعدادها، تقليدا للأطعمة الهندية، كما تقدم الأطباق المعدة من فول الصويا الذي تم تخميره، والأسماك المشوية مع أكوام من الأرز. وكل شيء هنا يعد ويقدم بسرعة مذهلة.

ويمكن بوضوح ملاحظة تأثير الثقافات الأخرى على المكان، وقد يكون هذا التأثير نابع من حقيقة أنه من بين سكان سنغافورة البالغ عددهم 7ر5 ملايين نسمة، يوجد أكثر من 2 مليون شخص ينتمون لجنسيات مختلفة، وأكبر المجموعات العرقية هنا هي الصينية والماليزية والهندية، وهي مجموعات تلقي بتأثيرها على نوعية الأطعمة.

وطبق "ساتاي" الإندونيسي الأصلي، والمكون من قطع صغيرة من الدجاج المنقوع في التوابل، والمشوية والمغطاة بصوص جوز الهند، تم اقتباسه واتقان إعداده في سنغافورة، ويمكن تناول أشهى هذه الأطباق بمركز الباعة الجائلين وهو مساحة مسقوفة بداخلها أكشاك لبيع الأطعمة، ومقاعد مؤقتة يجلس عليها الزبائن، حيث يقدم كل بائع نوعا مختلفا وشهيا من المأكولات. كما يقدمون أنواعا من الحلوى تبهج النظر، ومعظمها يحمل ألوان قوس قزح، وفوقها قطع الثلج الهش.

وفي الليل، يتحول الشارع المتعدد الحارات والكائن أمام سوق "لاو با سات"، إلى فردوس حقيق لعشاق تناول الأطعمة حيث يحفل بالعديد من متاجر المأكولات. ويصطف رجال أعمال يرتدون الحلل في طوابير، مع السكان المحليين الصاخبين، والسياح، للحصول على شطائر اللحوم المشوية، كما أن السعر مناسب حيث تتكلف الوجبة لشخصين 24 دولارا.

والجوهرة الأخرى لسنغافورة هي ثقافة الحانات، ومن أشهر الأماكن "سلينج سنغافورة" بداخل فندق رافلز الشهير، وتم بناء الفندق في عام 1887 على الطراز الاستعماري آنذاك، ويستخدم منذ وقت طويل مكانا يلتقي فيه أفراد الشريحة الثرية من المجتمع، وأصبح الآن بمثابة نصب تذكاري وطني.

ويروى أن الطبقة العليا من المجتمع في سنغافورة تذهب إلى حانة فندق رافلز لتناول الكحوليات، بينما تتناول السيدات المرافقات لهم الشاي والعصائر في إطار الإتيكيت الشائع.

ولمن يرغب في تناول الشراب في جو أكثر جمالا، عليه أن يتوجه إلى حانة ومطعم أطلس بميدان باركفيو، حيث تنتظرهم الحانة داخل ناطحة سحاب بحي بوجيس التاريخي، ويشبه مبناها كاتدرئية بنيت على الطراز المعماري الفني الذي يعنى بالأشكال الهندسية والألوان القوية المؤثرة.

وبداخل حانة أطلس يرى الزائر مجموعة من المقاعد ذات الذراعين المبطنة بالقطيفة الخضراء، فوق أرضية مغطاة بالسجاجيد التي تشجع الضيوف على الاسترخاء قبل اختيار طلباتهم من بين أكثر من 1300 نوع من المشروبات الموضوعة داخل خزانة عرض زجاجية ضخمة.

وفي حالة أراد المرء ممارسة نشاط آخر يفوق تذوق أصناف المطبخ السنغافوري، فعليه بزيارة مدرسة الطهي التي تمتلكها وتديرها السيدة روكسانا فازانوالا.

وتحمل المدرسة اسم "كوكري ماجيك" (سحر الطهي)، وهي مقامة أمام منزل فازانوالا في منطقة ريفية هادئة لا تبدو حقيقة أنها تنتمي إلى الصورة النمطية المعروفة عن سنغافورة.

ومن أشهر الأطعمة الشائعة في قائمة الطعام حاليا "لاكاسا"، وهو حساء مكثف له رائحة عطرية وممزوج بالكاري ولبن جوز الهند والشطة و" نودلز الأرز"، إلى جانب الخضروات والسمك والسلطعون، وأفضل فكرة هي اتباع المبدأ الذي يبدو أنه قابل التنفيذ جيدا في سنغافورة، وهو الكثير من كل شيء.

وعندما يتعلق الأمر بالأطعمة، فإن سنغافورة تسير على الطريق الصحيح، حيث تمزج بين أفضل ما في الثقافات الكثيرة الموجودة على أراضيها. ورغم أن مذاق بعض الأطباق قد يبدو غريبا أو غير مألوف، ولكن المرء لا يملها على الإطلاق.