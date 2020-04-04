مالك فندق الحجر الصحي للمصريين العائدين من واشنطن: حالتهم الصحية مطمئنة

قال رامي فايز، مالك فندق الحجر الصحي للمصريين العائدين من واشنطن، إن طائرة المصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية العائدة أمس من واشنطن على مطار مرسى عالم كانت تقل 281 راكبًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «Ten»، السبت، أنه تم اتخاذ إجراءات تعقيم الفندق بالتنسيق مع مديرية الطب الوقائي، موضحًا أن النزلاء من العائدين من واشنطن، يتوفر لهم ثلاث وجبات يوميًا، تصل حتى أبواب الغرف.

وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر يتكفل بشكل كامل بتكاليف إقامة العزل الصحي للعائدين من واشنطن في الفندق، متابعًا: «لن نتردد في استقبالهم، نحن في وضع استثنائي، محدش فينا في إيده موقف يعمله وهيتأخر على بلده».

وأوضح أن تحرك العائدين من واشنطن في الفندق، لن يتم بسهولة لأنه عزل صحي احتياطي، بالإضافة إلى منعهم من الاختلاط مع غيرهم من النزلاء، أو التواجد في صالة الاستقبال بالفندق أو نزول حمامات السباحة والسماح لهم بالتمشية فقط في إطار محدود.

ولفت إلى أن أحوالهم الصحية مطمئنة وأنهم أصحاء، مضيفًا أنه تم توقيع الكشف الطبي عليهم قبل وبعد وصولهم مصر، بالإضافة إلى فحصهم كل ثماني ساعات على مدار اليوم؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

كان مطار مطار مرسي علم الدولي، قد استقبل، صباح أمس الجمعة، طائرة مصر للطيران، القادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، وعلى متنها 281 مصريًا من العالقين هناك، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية حتي 15 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.