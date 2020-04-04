حملات على الشواطئ للتأكد من التزامها بقرار الحظر في مرسى مطروح

قال وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم الدفع بحملة مكبرة للتأكد من عدم وجود تجمعات للمواطنين على شواطئ مرسى مطروح ومنطقة البوسيت والألسنة بكورنيش المدينة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بعدم تواجد تجمعات.

وأضاف المعداوي أنه التنبية على المواطنين والصيادين بعدم تواجدهم بكورنيش المدينة والشواطئ حفاظا على صحة الجميع من انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس المدينة أنه يراهن على وعي أبناء مطروح بالاستجابة لقرارات مجلس الوزراء بمتابعة إخلاء الشواطئ من أي تجمعات للمواطنين أو صيادين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت أعداد كبيرة من الزائرين على مدينة مرسى مطروح، توافدت على المدينة خلال الأيام الماضبة، وأقاموا بالشقق المصيفية والفندقية، وتجمعوا على الشواطئ والكورنيش، مما أدى إلى انزعاج أهالي المدينة.