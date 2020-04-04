كشف السيناريست والشاعر مدحت العدل، عن قصيدته الجديدة "تحيا الحياة" عن فيروس كورونا وذلك خلال لقاءه في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc، مشيرا الى لم يكن يتوقع على الإطلاق أن يتعرض العالم لأزمة مثل هذه، في ظل التكنولوجيا والتقدم العلمي الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة.

ويقول مطلع القصيدة:

كل يوم الشمس تطلع

تملا بالنور الوجود

كل لحظة خير يعدي في القلوب ولا الورود

هي نور الإنسانية اللي بيعدي الحدود

أنت أقوى أنت أبقى

سر أسرار الحياة

مد يإدك فوق وصلي للمحبة والإله

غني للحب الكبير للأمل

تحيا الحياة

