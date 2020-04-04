المستشفيات الجامعية: وزارة الصحة أعلنت عن أول ممرض أصيب بكورونا داخل معهد الأورام

قال حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخل المعهد القومي للأورام ترجع إلى عضو هيئة تمريض.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الممرض تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا في 26 مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه نُقل للعلاج في مستشفى 15 مايو.

ونفى ما تردد حول إخفاء إصابة الممرض بفيروس كورونا، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان، المسؤولة عن نقل الحالات إلى المستشفيات، هي من تعلن الإصابات بالفيروس.

وذكر الأمين العام للمستشفيات الجامعية أنه تم أخذ 72 مسحة للمخالطين من أعضاء الطواقم الطبية للعاملين في المعهد؛ للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا، من يوم 26 مارس وحتى أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة بالمعهد تم اكتشافها؛ بسبب المسحات والتقصي.

وعما تردد حول إخفاء تواجد إصابة بفيروس كورونا داخل المعهد، أشار إلى أن عميد ومديرة المعهد يتبعان الطاقم الطبي الذي يمر على المرضى ويختلط بهم، متسائلًا: «هل العميد الذي يرى نفس المرضى ويمر عليهم لن يقي نفسه من الإصابة؟ الإصابة إذا وجدت لن تُبقي أحد وتصيب الكل».

وأعلنت جامعة القاهرة اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومي للأورام بلغ عددها 15 حالة تم نقلها إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم أخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.