المستشار السابق شرودر يشيد بإدارة برلين لأزمة كورونا

أشاد المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، بأداء الحكومة الألمانية الحالية في إدارة أزمة جائحة كورونا.

وقال شرودر، في تصريحات لصحيفة "هانوفرشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "ما تفعله الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع الولايات، حاليا أمر سليم، وزير المالية على وجه الخصوص يتصرف على نحو سليم، فهو أوضح على نحو جلي أنه في أوقات الأزمات لا يمكن أن يدور الأمر حول التمسك بسياسة عدم إدخال ديون جديدة للموازنة، بل حول الحفاظ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف شرودر: "الحكومة الاتحادية برمتها، وخاصة وزيرا الصحة والاقتصاد وكذلك السيدة المستشارة أنجيلا ميركل، تقوم حاليا بعمل جيد جدا".

وأعرب شرودر، الذي تولى منصب المستشارية من عام 1998 حتى عام 2005، عن قناعته بضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات الدعم عقب انتهاء الأزمة، قائلا: عندما تعود الأمور إلى طبيعتها إلى حد ما، لا بد أن يكون هناك برنامج تحفيز اقتصادي جديد، لتعويض الطلب الخاص المتردد عبر طلب الدولة"، مضيفا: "هناك ما يكفي من الأمور للقيام بها. يمكن التفكير في البنية التحتية".