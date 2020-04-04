نائب: استخفاف بعض المواطنين بأزمة كورونا سيسبب كارثة حقيقية

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن الحكومة قامت بجهود كبيرة من أجل عدم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود الجيش الأبيض «الأطباء» في علاج المصابين وإنقاذهم من الفيروس، إلا أن هناك بعض المواطنين المستهترين غير المسئولين لا يشعرون بأي من المسؤولية تجاه الأزمة ويأخذون الأمور ببساطة شديدة.

وأضاف وطني، في تصريح له، اليوم، أن عند بعض المواطنين لقرارات الحكومة واستخفافهم بالأزمة العالمية سيتسبب في كارثة حقيقية، مشددًا على ضرورة تطبيق العقوبات التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لانتشار الفيروس حتى لا يتفشى في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد أن تطبيق الحظر الكامل أمر وارد في حالة زيادة عدد الإصابات وتخطيها الـ1000 حالة، وعدم التزام المصريين بإجراءات الحكومة الاحترازية والحظر الجزئي المطبق حاليا، مضيفًا أن تطبيق القرار من عدمه مرهون بالتزام الشعب المصري وتحمله المسئولية.

وأشار نائب مستقبل وطن، إلى أن اختفاء فيروس كورونا المستجد من مصر متوقف على وعي المواطنين، مناشدًا المواطنين باتباع التعليمات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية وكل الجهات والمنظمات الصحية الدولية.