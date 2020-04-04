حسين السيد: فايلر عرض علي الاحتراف في بلجيكا

أكد حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي حاليًا، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر عرض عليه مساعدته على الاحتراف في بلجيكا أو سويسرا.

وقال حسين، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "لم يتم منعي من المران مع الفريق الأول اثناء قدوم فايلر، ولكن كان هناك لاعبان في مركزي وهم علي معلول ومحمود وحيد، وكان فايلر يقوم باستبعاد لاعبين من ضمن مجموعة كبيرة".

وأضاف: "في أحد التدريبات، كنت أبكى بسبب التدرب خارج الملعب، وذلك بسبب أنني خارج التقسيمة في التدريبات، على الرغم أن هناك عروض كثيرة قدمت لي من فرق كبيرة، لكني كنت مصر على العودة للأهلي".

وكشف: "عقب أحد التدريبات والتي كانت دون اللاعبين الدوليين، جلست مع فايلر وأشاد بمستواى الفني بشدة، وعرض علي المساعدة للاحتراف بأوروبا، وقال لي من الممكن أن أساعدك للعب في الدوري البلجيكي أو السويسري أو أي دوري آخر ومستواك يؤهلك لذلك".

واختتم: "رفضت الذهاب للإسماعيلي، لكني كنت أريد الاستمرار مع الأهلي ولم أطلب ملايين للانضمام للدراويش كما ردد البعض".