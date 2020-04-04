«الصحة الأسترالية» تدافع عن التعامل مع أزمة رسو سفينة تقل مصابين بكورونا

دافعت السلطات الصحية الأسترالية عن طريقة تعاملها مع السفينة السياحية الأمريكية البريطانية، التي تم السماح لها بالرسو في سيدني الشهر الماضي ونزول الركاب، بعد إجراء الحد الأدنى من الفحوصات الطبية وسط أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكانت السفينة "ذا روبي برينسيس" التي تمتلكها شركة "كارنيفال" الأمريكية البريطانية للرحلات السياحية، قد رست في ميناء سيدني يوم 8 مارس الماضي بعد قضاء 11 يوما في البحر.

وسمحت السلطات الحدودية والصحية لـ2700 راكب بالمغادرة بعد إخضاعهم للحد الأدنى من الفحوصات، على الرغم من أن نحو 12 من الركاب ظهرت عليهم أعراض مشكلة تنفسية قبل نزولهم.

يذكر أن فشل التعامل مع السفينة تسبب في وجود عدة مئات من الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، فضلا عن ربع حالات الوفاة جراء الفيروس في البلاد. واليوم السبت، دافع وزير الصحة في الولاية وكبيرة مسؤولي الصحة عن قرار السلطات بالسماح بنزول الركاب بعد تقييم من 4 مسؤولين أن السفينة تشكل "خطرا محدودا".

وقالت كيري شانت، كبيرة مسؤولي الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز، إن التقييم جاء بناء على مستوى المرض على متن السفينة واختبارات (كوفيد-19) التي كانت سلبية أثناء وجود الركاب في نيوزيلندا، واختبارات الإنفلونزا الإيجابية التي أجريت على عدد كبير من الركاب.

وأضافت أنهم تصرفوا بناء على المعلومات التي قدمت إليهم، وكان من الواضح "المستوى المنخفض" من الإنفلونزا على متن السفينة، لكنه لم يكن كبيرا بما يكفي لكي يتسبب في "تفشي" المرض.

وهناك 350 حالة مؤكدة بالفيروس من بين ركاب "روبي برينسيس" في نيو ساوث ويلز فقط، وهي نسبة 14% من عدد الحالات في الولاية البالغ 2500 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وهناك 250 حالة إصابة مؤكدة بكورونا في مختلف أنحاء أستراليا مرتبطة بالسفينة. ولكن 12 فقط منهم كانوا من بين ركاب السفينة.

وبدأ مفوض الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز تحقيقا بالفعل في قضية فشل التعامل مع أزمة السفينة.

وقال وزير الصحة في الولاية، براد هازارد، إن كل مسؤول من الأربعة مسؤولين، وهم من خبراء الصحة العالميين في مجالهم، اتخذ القرار بناء على أفضل المعلومات التي كانت لديه في ذلك الوقت.

وتابع: "هل يكفي أن أقول أن الخبراء الذين اتخذوا القرار هم من أفضل الخبراء في العالم.. الشيء اللائق هو استمرار التحقيق".

وقال كل من هازارد وشانت، إنهما لم يرغبا في تكرار أزمة السفينة "دايموند برينسيس" السفينة المنكوبة بفيروس كورونا والتي تملكها نفس الشركة ورست في اليابان لمدة أسابيع وانتهى بها الأمر بوجود عدة وفيات وأكثر من 600 حالة مؤكدة بفيروس كورونا؛ لذلك فإن ترك الركاب لم يكن خيارا.

وقالت كيري: "إذا كنا نشتبه في وجود فيروس (كوفيد-19)، كنا سنختار طريقة مختلفة لإنزال الركاب".