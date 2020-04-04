علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ما يتم تداوله، بخصوص فرار سائقين كانوا مكلفين بنقل مواطنين مصريين عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: إن ما كان متفقا عليه هو أن مجموعة من الأتوبيسات، كانت ستتحرك لنقل 200 عائد من واشنطن، إلى فندقين بجنوب وشمال مدينة مرسى علم.

وأضاف «حنفي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، أن هناك شخصًا روّج للسائقين المكلفين بنقل العائدين من أمريكا؛ أنه إذا تم نقل هؤلاء الأشخاص ستنتقل للسائقين عدوى فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم التعامل مع الأمر سريعًا، وإعفاء هؤلاء السائقين من المهمة، والتعاقد مع آخرين، ووصل العائدون إلى فنادق العزل دون حدوث أي مشكلة.

وتابع أن هناك طائرة أخرى تقل مواطنين مصريين ستصل يوم الأحد المقبل، ذاكرًا أن الجهات المعنية متخذة كل الاحتياطات اللازمة لاستقباهم.

وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لكيفية التعامل مع العائدين من الخارج، مضيفًا أن مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، ويتم توقيع الكشف السريع على العائدين من الخارج.

وأشار إلى أن جميع وسائل الترفيه متاحة داخل فنادق العزل الصحي، لافتًا إلى أنه تلقى عدة اتصالات من مالكي فنادق؛ يبدون استعدادهم لاستقبال عائدين من الخارج مجانًا، وأن هناك «تصارع على استقبال الناس»، على حد تعبيره.