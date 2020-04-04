ارتفاع مصابي فيروس كورونا بالطاقم الطبي في معهد الأورام إلى 17 حالة

كشف بيان رسمي صادر عن جامعة القاهرة، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا بمعهد الأورام بلغت 17 حالة من الأطباء وهيئة التمريض بالمعهد.

وكانت الجامعة أمس الجمعة، أعلنت إصابة 15 حالة حتى منتصف الليل، ثلاثة من الأطباء، والبقية من التمريض.

من جهته، قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة؛ لمراجعة جميع البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى.

وأوضح أن المعهد تعامل مع الأزمة منذ بدايتها، حيث تم إبلاغ المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحاليل للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عزل الحالات التي ثبت إصابتها والمخالطين لها فور التأكد من الإصابة.